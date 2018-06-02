Чемпионка Европы по синхронному плаванию: "Российские футболисты не заслуживают таких условий и таких зарплат"

Чемпионка Европы по синхронному плаванию и Евгения Подберёзкина раскритиковала российских футболистов.

"Любимых футболистов из нашей сборной у меня нет. У нас некому сравниться с Роналду или Месси по той сумасшедшей игре, что те демонстрируют. Даже далёкие от футбола люди смотрят на них, затаив дыхание. Неправильно сравнивать таких максимальных профессионалов с нашими недостаточно профессиональными игроками. Если я уже увидела суперигру, которой нет у сборной России, то не могу кого-то выделить.

Футбол - это больная тема для России, потому что выделяются огромные деньги на зарплаты игроков. Им безосновательно платят такие суммы. Ни за что. Лучше бы заплатили эти деньги, например, синхронисткам. Выделили бы их больным детишкам или на развитие государственных поликлиник.

Лучше бы взяли одну такую месячную зарплату и потратили на благое дело, а не на то, чтобы его жена в ресторане ставила свою сумочку на дополнительный стульчик. В общем, наши футболисты не заслуживают таких условий и таких зарплат" - приводят слова Подберёзкиной российские СМИ.

Читайте также: Бородюк призвал сборную России не ждать лёгкой игры с Саудовской Аравией. | http://soccernews.ru