Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что она могла бы стать вратарем сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020 года.
"Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть", – написала Ласицкене в своем Instagram, прикрепив видео, на котором она стоит в воротах и отбивает мяч.
33-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018 году. По некоторой информации, голкипер получил предложение вернуться в команду, но ответил отказом.
Напомним, что сборная России досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.
Не пропустите: СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
-
Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного
-
Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
-
СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России
-
В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду
Лента новостей
-
Экс-игрок "Ростова" рассказал о драке в раздевалке команды после скандального матча с ЦСКА в 2006 году
-
"Локомотив" теряет Мариу
-
Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020
-
"Болонья" лидирует в борьбе за Ибрагимовича
-
Экс-тренер "Реала" Солари вернулся в клуб
-
Гомес получил повреждение лица в результате стычки со Стерлингом в сборной Англии
-
Виллиан рассказал, как остановить Месси
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Реала"
-
Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку
-
Игроки "Наполи" планируют нанять телохранителей
-
"Барселона" презентовала новую форму
-
Фомин высказался о дебютном сборе в составе сборной России
-
Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"
-
1
СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
-
Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного
-
Слуцкий рассказал о разводе с женой
-
Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
-
Врач сборной России рассказал о травмах Баринова и Черышева
-
СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России
-
Тренер "Сочи" Точилин сделал заявление о своём будущем в клубе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13