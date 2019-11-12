Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020

Теги россияигорь акинфеев

Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что она могла бы стать вратарем сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020 года.

"Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть", – написала Ласицкене в своем Instagram, прикрепив видео, на котором она стоит в воротах и отбивает мяч.

33-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018 году. По некоторой информации, голкипер получил предложение вернуться в команду, но ответил отказом.

Напомним, что сборная России досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Не пропустите: СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку

Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов