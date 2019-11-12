Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020



Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что она могла бы стать вратарем сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020 года.

"Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть", – написала Ласицкене в своем Instagram, прикрепив видео, на котором она стоит в воротах и отбивает мяч.

33-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018 году. По некоторой информации, голкипер получил предложение вернуться в команду, но ответил отказом.

Напомним, что сборная России досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

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