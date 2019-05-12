Чемпионский кубок РПЛ прибыл на стадион "Зенита"
Российская Премьер-Лига сообщила, что чемпионский кубок уже доставлен на "Газпром Арену" в Санкт-Петербурге.
Трофей будет вручен "Зениту" по окончании матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 12 мая, и начнется в 19:00 мск.
Напомним, что "Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ, завоевав золотые медали в пятый раз в своей истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19