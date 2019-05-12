Чемпионский кубок РПЛ прибыл на стадион "Зенита"

Теги зенит санкт-петербург

Чемпионский кубок РПЛ прибыл на стадион "Зенита"

Российская Премьер-Лига сообщила, что чемпионский кубок уже доставлен на "Газпром Арену" в Санкт-Петербурге.

Трофей будет вручен "Зениту" по окончании матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 12 мая, и начнется в 19:00 мск.

Напомним, что "Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ, завоевав золотые медали в пятый раз в своей истории.

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