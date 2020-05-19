Чемпионства "Рубина" и "Лестера" вошли в рейтинг самых неожиданных в истории по версии Squawka
Аналитический портал Squawka опубликовал собственный рейтинг самых неожиданных чемпионств в европейских лигах.
Среди прочих в списке оказался казанский "Рубин", выигрывавший РПЛ в 2008 и 2009 годах.
Полностью рейтинг выглядит так:
Англия: "Блэкберн" (1995), "Лестер" (2016);
Испания: "Депортиво" (2000);
Германия: "Кайзерслаутерн" (1998), "Вольфсбург" (2009);
Франция: "Нант" (1995), "Монпелье" (2012);
Нидерланды: "АЗ Алкмаар" (2009), "Твенте" (2010);
Португалия: "Боавишта" (2001);
Россия: "Рубин" (2008 и 2009);
Турция: "Бурсаспор" (2010);
Бельгия: "Генк" (1999);
Греция: ПАОК (2019).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18