Чемпионства "Рубина" и "Лестера" вошли в рейтинг самых неожиданных в истории по версии Squawka

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Чемпионства "Рубина" и "Лестера" вошли в рейтинг самых неожиданных в истории по версии Squawka

Аналитический портал Squawka опубликовал собственный рейтинг самых неожиданных чемпионств в европейских лигах.

Среди прочих в списке оказался казанский "Рубин", выигрывавший РПЛ в 2008 и 2009 годах. 

Полностью рейтинг выглядит так: 

Англия: "Блэкберн" (1995), "Лестер" (2016);

Испания: "Депортиво" (2000);

Германия: "Кайзерслаутерн" (1998), "Вольфсбург" (2009);

Франция: "Нант" (1995), "Монпелье" (2012);

Нидерланды: "АЗ Алкмаар" (2009), "Твенте" (2010);

Португалия: "Боавишта" (2001);

Россия: "Рубин" (2008 и 2009);

Турция: "Бурсаспор" (2010);

Бельгия: "Генк" (1999);

Греция: ПАОК (2019).

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