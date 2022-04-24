Чемпионство "Баварии", неудачи Дортмунда и "РБ Лейпциг", феерия "Вольфсбурга": результаты 31-го тура Бундеслиги

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Чемпионство "Баварии", неудачи Дортмунда и "РБ Лейпциг", феерия "Вольфсбурга": результаты 31-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Германии. "Бавария" в чемпионском матче переиграла дортмундскую "Боруссию", "РБ Лейциг" проиграл "Униону", "Вольфсбург" разгромил "Майнц".

"Бавария" - "Боруссия" Д - 3:1 (2:0)
Голы: Гнабри, 15 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Джан (пенальти), 52 - 2:1, Мусиала, 83 - 3:1.

"Герта" – "Штутгарт" - 2:0 (1:0)
Голы: Зельке, 4 - 1:0, Бельфодиль, 90 - 2:0

"Бохум" – "Аугсбург" - 0:2 (0:2)
Голы: Хан, 15 - 0:1, Грегорич, 43 (с пенальти) - 0:2

"Вольфсбург" – "Майнц" - 5:0 (5:0)
Голы: Винд, 8 - 1:0, Крузе, 24 (с пенальти) - 2:0, Крузе, 35 - 3:0, Винд, 42 - 4:0, Крузе, 45 - 5:0

"Гройтер Фюрт" – "Байер" - 1:4 (1:2)
Голы: Виллемс, 5 - 1:0, Шик, 8 - 1:1, Азмун, 18 - 1:2, Паулиньо, 58 - 1:3, Паласиос, 84 - 1:4

"Кельн" – "Арминия" - 3:1 (2:1)
Голы: Ут, 3 - 1:0, Хюберс, 33 (автогол) - 1:1, Модест, 43 - 2:1, Тильманн, 86 - 3:1

"Фрайбург" – "Боруссия" М - 3:3 (0:2)
Голы: Бенсебайни, 3 - 0:1, Эмболо, 13 - 0:2, Грифо, 49 - 1:2, Гюнтер, 61 - 2:2, Линхарт, 80 - 3:2, Штиндль, 90 - 3:3

"Айнтрахт" – "Хоффенхайм" - 2:2 (1:1)
Голы: Ндика, 12 (автогол) - 0:1, Ндика, 32 - 1:1, Камада, 66 - 2:1, Рюттер, 78 - 2:2

"РБ Лейпциг" – "Унион" - 1:2 (0:0)
Голы: Поульсен, 46 - 1:0, Михель, 86 - 1:1, Беренс, 89 - 1:2

Положение команд: "Бавария" - 75, "Боруссия" Д - 63, "Байер" - 55, "РБ Лейпциг" - 54, "Фрайбург" - 52, "Унион" - 50, "Кельн" - 49, "Хоффенхайм" - 46, "Айнтрахт" - 40, "Майнц" - 38, "Боруссия" М - 38, "Вольфсбург" - 37, "Бохум" - 36, "Аугсбург" - 35, "Герта" - 32, "Штутгарт" - 28, "Арминия" - 26, "Гройтер Фюрт" - 17.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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