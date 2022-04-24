Чемпионство "Баварии", неудачи Дортмунда и "РБ Лейпциг", феерия "Вольфсбурга": результаты 31-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Германии. "Бавария" в чемпионском матче переиграла дортмундскую "Боруссию", "РБ Лейциг" проиграл "Униону", "Вольфсбург" разгромил "Майнц".
"Бавария" - "Боруссия" Д - 3:1 (2:0)
Голы: Гнабри, 15 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Джан (пенальти), 52 - 2:1, Мусиала, 83 - 3:1.
"Герта" – "Штутгарт" - 2:0 (1:0)
Голы: Зельке, 4 - 1:0, Бельфодиль, 90 - 2:0
"Бохум" – "Аугсбург" - 0:2 (0:2)
Голы: Хан, 15 - 0:1, Грегорич, 43 (с пенальти) - 0:2
"Вольфсбург" – "Майнц" - 5:0 (5:0)
Голы: Винд, 8 - 1:0, Крузе, 24 (с пенальти) - 2:0, Крузе, 35 - 3:0, Винд, 42 - 4:0, Крузе, 45 - 5:0
"Гройтер Фюрт" – "Байер" - 1:4 (1:2)
Голы: Виллемс, 5 - 1:0, Шик, 8 - 1:1, Азмун, 18 - 1:2, Паулиньо, 58 - 1:3, Паласиос, 84 - 1:4
"Кельн" – "Арминия" - 3:1 (2:1)
Голы: Ут, 3 - 1:0, Хюберс, 33 (автогол) - 1:1, Модест, 43 - 2:1, Тильманн, 86 - 3:1
"Фрайбург" – "Боруссия" М - 3:3 (0:2)
Голы: Бенсебайни, 3 - 0:1, Эмболо, 13 - 0:2, Грифо, 49 - 1:2, Гюнтер, 61 - 2:2, Линхарт, 80 - 3:2, Штиндль, 90 - 3:3
"Айнтрахт" – "Хоффенхайм" - 2:2 (1:1)
Голы: Ндика, 12 (автогол) - 0:1, Ндика, 32 - 1:1, Камада, 66 - 2:1, Рюттер, 78 - 2:2
"РБ Лейпциг" – "Унион" - 1:2 (0:0)
Голы: Поульсен, 46 - 1:0, Михель, 86 - 1:1, Беренс, 89 - 1:2
Положение команд: "Бавария" - 75, "Боруссия" Д - 63, "Байер" - 55, "РБ Лейпциг" - 54, "Фрайбург" - 52, "Унион" - 50, "Кельн" - 49, "Хоффенхайм" - 46, "Айнтрахт" - 40, "Майнц" - 38, "Боруссия" М - 38, "Вольфсбург" - 37, "Бохум" - 36, "Аугсбург" - 35, "Герта" - 32, "Штутгарт" - 28, "Арминия" - 26, "Гройтер Фюрт" - 17.
Не пропустите: Определились финалисты Кубка Германии. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
Чемпионство ПСЖ, феерии "Ренна" и "Лиона": результаты 34-го тура Лиги 1
-
"Барселона" сенсационно проиграла "Райо Вальекано"
-
"Милан" одержал феерическую победу над "Лацио"
-
"Марсель" победил "Реймс" в Лиге 1
-
Мостовой отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Ростовом"
-
Конте хочет возглавить ПСЖ
-
Почеттино близок к уходу из ПСЖ
-
Зарема ответила Карпину на критику в адрес "Спартака"
-
"Наполи" определился с ценой на Осимхена
-
Тухель высказался о будущем Рюдигера
-
Успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 30-го тура чемпионата Нидерландов
-
Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" в матче с "Ростовом"
-
ЦСКА обыграл "Динамо" в матче РПЛ
-
"Ференцварош" Черчесова стал чемпионом Венгрии
-
Чемпионство "Баварии", неудачи Дортмунда и "РБ Лейпциг", феерия "Вольфсбурга": результаты 31-го тура Бундеслиги
-
"Герта" победила "Штутгарт" в Бундеслиге
-
"Ливерпуль" уверенно победил в дерби
-
Гол Чалова помог "Базелю" одержать крупную победу в чемпионате Швейцарии
-
"Лилль" обыграл "Страсбур" в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20