Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги

Завершился 32-й тур немецкой Бундеслиги.

По итогам тура стало известно о досрочном чемпионстве "Баварии", а также о возвращении дортмундской "Боруссии" в зону Лиги Чемпионов.

"Бавария" – "Боруссия" 6:0

Голы: Левандовски, 2 - 1:0, Мюллер, 23 - 2:0, Левандовски, 34 - 3:0, Коман, 44 - 4:0, Левандовски, 65 (с пенальти) - 5:0, Сане, 85 - 6:0

"Вердер" – "Байер" - 0:0

"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" 3:2

Голы: 1:0 – 7 Ройс, 2:0 – 51 Санчо, 2:1 – 63 Клостерманн, 2:2 – 77 Ольмо, 3:2 – 87 Санчо

"Хоффенхайм" – "Шальке" 4:2

Голы: 0:1 – 12 Ут, 0:2 – 42 Мустафи, 1:2 – 47 Крамарич, 2:2 – 52 Акпогума, 3:2 – 60 Баумгартнер, 4:2 – 64 Бебу

"Вольфсбург" – "Унион" 3:0

Голы: 1:0 – 12 Брекало, 2:0 – 63 Брекало, 3:0 – 89 Брекало

"Штутгарт" – "Аугсбург" 2:1

Голы: Ферстер, 11 - 1:0, Нидерлехнер, 59 - 1:1, Калайджич. 74 - 2:1

"Кельн" - "Фрайбург" 1:4

Голы: Петерсен, 18 (0:1). Демирович, 20 (0:2). Андерссон, 49 (1:2). Грифо, 90+3 (1:3). Шмид, 90+6 (1:4).

"Айнтрахт" - "Майнц" 1:1

Голы: Онисиво, 11 - 0:1, Хрустич, 85 - 1:1

"Герта" - "Арминия" 0:0

Турнирное положение: "Бавария" (74), "РБ Лейпциг" (64), "Вольфсбург" (60), "Боруссия" Д (58), "Айнтрахт" (57), "Байер" (51), "Боруссия" М (46), "Унион Берлин" (46), "Фрайбург" (44), "Штутгарт" (42), "Хоффенхайм" (39), "Майнц" (36), "Аугсбург" (33), "Герта" (31), "Вердер" (31), "Арминия" (31), "Кельн" (29), "Шальке" (13).

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