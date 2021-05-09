Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги
Завершился 32-й тур немецкой Бундеслиги.
По итогам тура стало известно о досрочном чемпионстве "Баварии", а также о возвращении дортмундской "Боруссии" в зону Лиги Чемпионов.
"Бавария" – "Боруссия" 6:0
Голы: Левандовски, 2 - 1:0, Мюллер, 23 - 2:0, Левандовски, 34 - 3:0, Коман, 44 - 4:0, Левандовски, 65 (с пенальти) - 5:0, Сане, 85 - 6:0
"Вердер" – "Байер" - 0:0
"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" 3:2
Голы: 1:0 – 7 Ройс, 2:0 – 51 Санчо, 2:1 – 63 Клостерманн, 2:2 – 77 Ольмо, 3:2 – 87 Санчо
"Хоффенхайм" – "Шальке" 4:2
Голы: 0:1 – 12 Ут, 0:2 – 42 Мустафи, 1:2 – 47 Крамарич, 2:2 – 52 Акпогума, 3:2 – 60 Баумгартнер, 4:2 – 64 Бебу
"Вольфсбург" – "Унион" 3:0
Голы: 1:0 – 12 Брекало, 2:0 – 63 Брекало, 3:0 – 89 Брекало
"Штутгарт" – "Аугсбург" 2:1
Голы: Ферстер, 11 - 1:0, Нидерлехнер, 59 - 1:1, Калайджич. 74 - 2:1
"Кельн" - "Фрайбург" 1:4
Голы: Петерсен, 18 (0:1). Демирович, 20 (0:2). Андерссон, 49 (1:2). Грифо, 90+3 (1:3). Шмид, 90+6 (1:4).
"Айнтрахт" - "Майнц" 1:1
Голы: Онисиво, 11 - 0:1, Хрустич, 85 - 1:1
"Герта" - "Арминия" 0:0
Турнирное положение: "Бавария" (74), "РБ Лейпциг" (64), "Вольфсбург" (60), "Боруссия" Д (58), "Айнтрахт" (57), "Байер" (51), "Боруссия" М (46), "Унион Берлин" (46), "Фрайбург" (44), "Штутгарт" (42), "Хоффенхайм" (39), "Майнц" (36), "Аугсбург" (33), "Герта" (31), "Вердер" (31), "Арминия" (31), "Кельн" (29), "Шальке" (13).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20