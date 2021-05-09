Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги

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Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги

Завершился 32-й тур немецкой Бундеслиги.

По итогам тура стало известно о досрочном чемпионстве "Баварии", а также о возвращении дортмундской "Боруссии" в зону Лиги Чемпионов.

"Бавария" – "Боруссия" 6:0
Голы: Левандовски, 2 - 1:0, Мюллер, 23 - 2:0, Левандовски, 34 - 3:0, Коман, 44 - 4:0, Левандовски, 65 (с пенальти) - 5:0, Сане, 85 - 6:0

"Вердер" – "Байер" - 0:0

"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" 3:2
Голы: 1:0 – 7 Ройс, 2:0 – 51 Санчо, 2:1 – 63 Клостерманн, 2:2 – 77 Ольмо, 3:2 – 87 Санчо

"Хоффенхайм" – "Шальке" 4:2
Голы: 0:1 – 12 Ут, 0:2 – 42 Мустафи, 1:2 – 47 Крамарич, 2:2 – 52 Акпогума, 3:2 – 60 Баумгартнер, 4:2 – 64 Бебу

"Вольфсбург" – "Унион" 3:0
Голы: 1:0 – 12 Брекало, 2:0 – 63 Брекало, 3:0 – 89 Брекало

"Штутгарт" – "Аугсбург" 2:1
Голы: Ферстер, 11 - 1:0, Нидерлехнер, 59 - 1:1, Калайджич. 74 - 2:1

"Кельн" - "Фрайбург" 1:4
Голы: Петерсен, 18 (0:1). Демирович, 20 (0:2). Андерссон, 49 (1:2). Грифо, 90+3 (1:3). Шмид, 90+6 (1:4).

"Айнтрахт" - "Майнц" 1:1
Голы: Онисиво, 11 - 0:1, Хрустич, 85 - 1:1

"Герта" - "Арминия" 0:0

Турнирное положение: "Бавария" (74), "РБ Лейпциг" (64), "Вольфсбург" (60), "Боруссия" Д (58), "Айнтрахт" (57), "Байер" (51), "Боруссия" М (46), "Унион Берлин" (46), "Фрайбург" (44), "Штутгарт" (42), "Хоффенхайм" (39), "Майнц" (36), "Аугсбург" (33), "Герта" (31), "Вердер" (31), "Арминия" (31), "Кельн" (29), "Шальке" (13).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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