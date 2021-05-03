Чемпионство "Интера", борьба за Лигу Чемпионов и много голов. Результаты 34-го тура Серии А
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В итальянской Серии А завершился все матчи 34-го тура.
"Интер" стал новым чемпионом Италии, Роналду тащит "Ювентус" в Лигу Чемпионов, а "Аталанта" сыграла вничью с "Сассуоло".
Результаты 34-го тура Серии А:
"Верона" - "Специя" - 1:1
"Кротоне" - "Интер" - 0:2
"Милан" - "Беневенто" - 2:0
"Лацио" - "Дженоа" - 4-3
"Болонья" - "Фиорентина" - 3:3
"Сассуоло" - "Аталанта" - 1:1
"Наполи" - "Кальяри" - 1:1
"Удинезе" - "Ювентус" - 1:2
"Сампдория" - "Рома" - 2:0
"Торино" - "Парма" - 1:0
Положение команд: "Интер" - 82, "Аталанта" - 69, "Ювентус" - 69, "Милан" - 69, "Наполи" - 67, "Лацио" - 64, "Рома" - 55, "Сассуоло" - 53, "Сампдория" - 45, "Верона" - 42, "Удинезе" - 39, "Болонья" - 39, "Дженоа" - 36, "Фиорентина" - 35, "Торино" - 34, "Специя" - 34, "Кальяри" - 32, "Беневенто" - 31, "Парма" - 20, "Кротоне" - 18.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17