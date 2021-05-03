Чемпионство "Интера", борьба за Лигу Чемпионов и много голов. Результаты 34-го тура Серии А

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Чемпионство "Интера", борьба за Лигу Чемпионов и много голов. Результаты 34-го тура Серии АФото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В итальянской Серии А завершился все матчи 34-го тура.

"Интер" стал новым чемпионом Италии, Роналду тащит "Ювентус" в Лигу Чемпионов, а "Аталанта" сыграла вничью с "Сассуоло".

Результаты 34-го тура Серии А: 

"Верона" - "Специя" - 1:1

"Кротоне" - "Интер" - 0:2

"Милан" - "Беневенто" - 2:0

"Лацио" - "Дженоа" - 4-3

"Болонья" - "Фиорентина" - 3:3

"Сассуоло" - "Аталанта" - 1:1

"Наполи" - "Кальяри" - 1:1

"Удинезе" - "Ювентус" - 1:2

"Сампдория" - "Рома" - 2:0

"Торино" - "Парма" - 1:0

Положение команд: "Интер" - 82, "Аталанта" - 69, "Ювентус" - 69, "Милан" - 69, "Наполи" - 67, "Лацио" - 64, "Рома" - 55, "Сассуоло" - 53, "Сампдория" - 45, "Верона" - 42, "Удинезе" - 39, "Болонья" - 39, "Дженоа" - 36, "Фиорентина" - 35, "Торино" - 34, "Специя" - 34, "Кальяри" - 32, "Беневенто" - 31, "Парма" - 20, "Кротоне" - 18.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
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