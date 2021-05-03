Чемпионство "Интера", борьба за Лигу Чемпионов и много голов. Результаты 34-го тура Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В итальянской Серии А завершился все матчи 34-го тура.

"Интер" стал новым чемпионом Италии, Роналду тащит "Ювентус" в Лигу Чемпионов, а "Аталанта" сыграла вничью с "Сассуоло".

Результаты 34-го тура Серии А:

"Верона" - "Специя" - 1:1

"Кротоне" - "Интер" - 0:2

"Милан" - "Беневенто" - 2:0

"Лацио" - "Дженоа" - 4-3

"Болонья" - "Фиорентина" - 3:3

"Сассуоло" - "Аталанта" - 1:1

"Наполи" - "Кальяри" - 1:1

"Удинезе" - "Ювентус" - 1:2

"Сампдория" - "Рома" - 2:0

"Торино" - "Парма" - 1:0

Положение команд: "Интер" - 82, "Аталанта" - 69, "Ювентус" - 69, "Милан" - 69, "Наполи" - 67, "Лацио" - 64, "Рома" - 55, "Сассуоло" - 53, "Сампдория" - 45, "Верона" - 42, "Удинезе" - 39, "Болонья" - 39, "Дженоа" - 36, "Фиорентина" - 35, "Торино" - 34, "Специя" - 34, "Кальяри" - 32, "Беневенто" - 31, "Парма" - 20, "Кротоне" - 18.

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