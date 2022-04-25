Чемпионство ПСЖ, феерии "Ренна" и "Лиона": результаты 34-го тура Лиги 1

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Чемпионство ПСЖ, феерии "Ренна" и "Лиона": результаты 34-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Франции. ПСЖ не смог обыграть "Ланс", но этого хватило клубу для оформления чемпионства. "Ренн" уничтожил "Лорьян", "Лион" разгромил "Монпелье".

ПСЖ - "Ланс" - 1:1 (0:0)
Голы: Месси, 68 - 1:1, Жан, 88 - 1:1

"Нант" – "Бордо" - 5:3 (0:2)
Голы: Ньянг, 6 - 0:1, Дилросун, 18 - 0:2, Кулибали, 47 - 1:2, Мангаш, 51 (автогол) - 2:2, Кватенг, 67 - 2:3, Кулибали, 72 - 3:3, Саймон, 76 - 4:3, Букари, 89 - 5:3

"Лилль" – "Страсбур" - 1:0 (0:0)
Гол: Челик, 87 - 1:0

"Реймс" – "Марсель" - 0:1 (0:0)
Гол: Жерсон, 83 - 0:1

"Ренн" – "Лорьян" - 5:0 (2:0)
Голы: Бурижо, 17 - 1:0, Терье, 19 - 2:0, Траоре, 47 - 3:0, Те, 79 - 4:0, Лаборд, 90 - 5:0

"Ницца" – "Труа" - 1:0 (0:0)
Гол: Тюрам, 90 - 1:0

"Метц" – "Брест" - 0:1 (0:1)
Гол: Белаили, 27 - 0:1

"Клермон" – "Анжер" - 2:2 (0:2)
Голы: Чо, 36 - 0:1, Траоре, 44 - 0:2, Байо, 71 - 1:2, Да Кунья, 82 - 2:2

"Лион" – "Монпелье" - 5:2 (2:2)
Голы: Дембеле, 26 - 1:0, Тиаго Мендес, 43 - 2:0, Ваи, 45 - 2:1, Саванье, 45 - 2:2, Ауар, 63 - 3:2, Токо-Экамби, 68 - 4:2, Ауар, 90 - 5:2

"Сент-Этьен" – "Монако" - 1:4 (1:2)
Голы: Бен-Йеддер, 23 - 0:1, Фолланд, 25 - 0:2, Хазри, 42 (с пенальти) - 1:2, Колодзейчак, 61 (автогол) - 1:3, Боадю, 77 - 1:4

Положение команд: ПСЖ - 78, "Марсель" - 65, "Ренн", "Монако" - 59, "Ницца" - 57, "Страсбур" - 56, "Ланс" - 54, "Лион" - 52, "Лилль" - 51, "Нант" - 50, "Брест" - 45, "Монпелье" - 42, "Реймс" - 40, "Анжер" - 35, "Лорьян" - 34, "Труа", "Клермон" - 33, "Сент-Этьен" - 31, "Бордо" - 27, "Метц" - 24.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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