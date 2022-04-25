Чемпионство ПСЖ, феерии "Ренна" и "Лиона": результаты 34-го тура Лиги 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Франции. ПСЖ не смог обыграть "Ланс", но этого хватило клубу для оформления чемпионства. "Ренн" уничтожил "Лорьян", "Лион" разгромил "Монпелье".
ПСЖ - "Ланс" - 1:1 (0:0)
Голы: Месси, 68 - 1:1, Жан, 88 - 1:1
"Нант" – "Бордо" - 5:3 (0:2)
Голы: Ньянг, 6 - 0:1, Дилросун, 18 - 0:2, Кулибали, 47 - 1:2, Мангаш, 51 (автогол) - 2:2, Кватенг, 67 - 2:3, Кулибали, 72 - 3:3, Саймон, 76 - 4:3, Букари, 89 - 5:3
"Лилль" – "Страсбур" - 1:0 (0:0)
Гол: Челик, 87 - 1:0
"Реймс" – "Марсель" - 0:1 (0:0)
Гол: Жерсон, 83 - 0:1
"Ренн" – "Лорьян" - 5:0 (2:0)
Голы: Бурижо, 17 - 1:0, Терье, 19 - 2:0, Траоре, 47 - 3:0, Те, 79 - 4:0, Лаборд, 90 - 5:0
"Ницца" – "Труа" - 1:0 (0:0)
Гол: Тюрам, 90 - 1:0
"Метц" – "Брест" - 0:1 (0:1)
Гол: Белаили, 27 - 0:1
"Клермон" – "Анжер" - 2:2 (0:2)
Голы: Чо, 36 - 0:1, Траоре, 44 - 0:2, Байо, 71 - 1:2, Да Кунья, 82 - 2:2
"Лион" – "Монпелье" - 5:2 (2:2)
Голы: Дембеле, 26 - 1:0, Тиаго Мендес, 43 - 2:0, Ваи, 45 - 2:1, Саванье, 45 - 2:2, Ауар, 63 - 3:2, Токо-Экамби, 68 - 4:2, Ауар, 90 - 5:2
"Сент-Этьен" – "Монако" - 1:4 (1:2)
Голы: Бен-Йеддер, 23 - 0:1, Фолланд, 25 - 0:2, Хазри, 42 (с пенальти) - 1:2, Колодзейчак, 61 (автогол) - 1:3, Боадю, 77 - 1:4
Положение команд: ПСЖ - 78, "Марсель" - 65, "Ренн", "Монако" - 59, "Ницца" - 57, "Страсбур" - 56, "Ланс" - 54, "Лион" - 52, "Лилль" - 51, "Нант" - 50, "Брест" - 45, "Монпелье" - 42, "Реймс" - 40, "Анжер" - 35, "Лорьян" - 34, "Труа", "Клермон" - 33, "Сент-Этьен" - 31, "Бордо" - 27, "Метц" - 24.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13