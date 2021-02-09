Чемпионство "Сити" все ближе, "МЮ" устроил перестрелку с "Эвертоном", "Челси" впервые при Тухеле пропустил: все результаты 23-го тура АПЛ
Завершился 23-й тур Английской Премьер Лиги. "Манчестер Сити" в гостях наказал "Ливерпуль" за ошибки в обороне и победил со счетом 4:1. "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" решили порадовать поклонников градом голов. Встреча завершилась боевой ничьей 3:3. "Лестер" упустил шанс догнать "МЮ", сыграв в нулевую ничью с "Вулверхэмптоном". Представляем все результаты 23-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Астон Вилла" - "Арсенал" - 1:0
"Ньюкасл" - "Саутгемптон" - 3:2
"Бернли" - "Брайтон" - 1:1
"Фулхэм" - "Вест Хэм" - 0:0
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" - 3:3
"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич" - 2:0
"Вулверхэмптон" - "Лестер" - 0:0
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 1:4
"Шеффилд Юнайтед" - "Челси" - 1:2
"Лидс" - "Кристал Пэлас" - 2:0
Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (50), "Манчестер Юнайтед" (45), "Лестер" (44), "Ливерпуль" (40), "Челси" (39), "Вест Хэм" (39), "Эвертон" (37), "Тоттенхэм" (36), "Астон Вилла" (35), "Лидс" (32), "Арсенал" (31),"Саутгемптон" (29), "Кристал Пэлас" (29), "Вулверхэмптон" (27), "Брайтон" (25), "Ньюкасл" (25), "Бернли" (23), "Фулхэм" (154), "Вест Бромвич" (12), "Шеффилд" (11).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18