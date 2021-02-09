Чемпионство "Сити" все ближе, "МЮ" устроил перестрелку с "Эвертоном", "Челси" впервые при Тухеле пропустил: все результаты 23-го тура АПЛ

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Чемпионство "Сити" все ближе, "МЮ" устроил перестрелку с "Эвертоном", "Челси" впервые при Тухеле пропустил: все результаты 23-го тура АПЛЗавершился 23-й тур Английской Премьер Лиги. "Манчестер Сити" в гостях наказал "Ливерпуль" за ошибки в обороне и победил со счетом 4:1. "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" решили порадовать поклонников градом голов. Встреча завершилась боевой ничьей 3:3. "Лестер" упустил шанс догнать "МЮ", сыграв в нулевую ничью с "Вулверхэмптоном". Представляем все результаты 23-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Астон Вилла" - "Арсенал" - 1:0
"Ньюкасл" - "Саутгемптон" - 3:2
"Бернли" - "Брайтон" - 1:1
"Фулхэм" - "Вест Хэм" - 0:0
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" - 3:3
"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич" - 2:0
"Вулверхэмптон" - "Лестер" - 0:0
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 1:4
"Шеффилд Юнайтед" - "Челси" - 1:2
"Лидс" - "Кристал Пэлас" - 2:0

Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (50), "Манчестер Юнайтед" (45), "Лестер" (44), "Ливерпуль" (40),  "Челси" (39), "Вест Хэм" (39), "Эвертон" (37), "Тоттенхэм" (36), "Астон Вилла" (35), "Лидс" (32), "Арсенал" (31),"Саутгемптон" (29), "Кристал Пэлас" (29), "Вулверхэмптон" (27), "Брайтон" (25), "Ньюкасл" (25), "Бернли" (23), "Фулхэм" (154), "Вест Бромвич" (12), "Шеффилд" (11).

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Главные новости дня: 8 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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