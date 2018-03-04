Чемпионство все ближе: "Бавария" проэкзаменует на выезде "Фрайбург"

Теги фрайбургбавария мюнхен

Чемпионство все ближе: "Бавария" проэкзаменует на выезде "Фрайбург"

"Фрайбург" – "Бавария"

Стадион: "Шварцвальд" (Фрайбург, Германия)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Франк Вилленборг (Оснабрюк)

В заключительном матче 25-го тура немецкой Бундеслиги середняк чемпионата "Фрайбург" примет безоговорочного лидера – мюнхенскую "Баварию". Команды, что называется, из разных весовых категорий. Тем не менее, довольно часто гранд немецкого футбола теряет очки на "Шварцвальд-Штадионе". Последний раз это было в мае 2015 года, когда "Фрайбург" нанес поражение мюнхенцам со счетом 2:1.

Команда Кристиана Штрайха перед этим туром занимает 13-е место, набрав 29 очков. "Фрайбург" находится в пяти баллах от зоны стыковых матчей за право играть в Бундеслиге. Однако этот результат следует признать отличным, в сравнении с тем, какой был у команды до зимней паузы.  В первой половине сезона команда преимущественно теряла очки и считалась аутсайдером. Во второй – наоборот, одно поражение при обилии ничьих и побед. 

На своем поле "Фрайбург" не проигрывает уже шесть поединков кряду, выиграв четыре из них. Причем за пять последних встреч на своем поле он пропустил лишь один гол. Из 16 предыдущих матчей у себя дома "вороны" проиграли всего один раз при восьми победах и семи ничейных результатах. В половине встреч им удавалось сыграть на ноль. В прошлом туре "Фрайбург" сыграл вничью 1:1 в гостях у "Хоффенхайма". Хозяева выглядели несколько острее, что и позволило им открыть счет на 57-й минуте. Однако спустя 9 минут гости организовали опасную атаку, во время которой футболисты "Хоффенхайма" нарушили правила в своей штрафной. Петерсен с пенальти не промахнулся и установил окончательный счет в матче.

"Бавария", как и прежде, уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея 60 очков после 24-х сыгранных встреч, что на 17 баллов больше, нежели у ближайшего преследователя – "Шальке 04" из Гельзенкирхена. В тоже время, важно обратить внимание на то, что результативность мюнхенцев дома и в гостях заметно разнится. Если на родной "Альянц Арене" команда Юппа Хайнкеса в среднем забивает 2,83 гола за игру, то на чужбине мюнхенцы имеют индекс 1,75. Всего на выезде "красные" в рамках немецкой Бундеслиги текущего сезона отыграли 12 встреч, в которых добыли 9 побед при 2 поражениях.

В прошлом туре мюнхенский гранд потерял очки в домашней игре против "Герты" (0:0). Тем не менее, уже через два-три тура "Бавария" может оформить очередное чемпионство – если не будет терять очков, а ее ближайшие конкуренты проиграют ряд игр. До ничьей с "Гертой" мюнхенцы выиграли 10 кряду поединков в чемпионате страны. При этом продолжается выездная победная серия "Баварии", которая насчитывающая пять матчей.

"Бавария" выиграла три последних матча против Фрайбурга с общим счетом 11:2. В том числе в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы отправили в ворота "воронов" пять безответных мячей. Правда, за пять предыдущих гостевых матчей против "Фрайбурга" они победила лишь дважды.

Интересные факты противостояния "Фрайбурга" и "Баварии":

Беспроигрышная домашняя серия "Фрайбурга" составляет 6 игр 

"Бавария" выиграла 5 последних выездных матчей

Мюнхенцы не проигрывают на протяжении 15 игр

В матче первого круга "Бавария" разгромила "Фрайбург" со счетом 5:0   

Ориентировочные составы на игру:

"Фрайбург": Шволов – Сёюнджю, Гульде, Кемпф, Штенцель, Гюнтер, Кох, Хёфлер, Хаберер, Петерсен, Хёлер.

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Хамес, Видаль, Рибери, Роббен, Мюллер, Левандовски.

Прогноз на матч "Фрайбург" – "Бавария":

"Фрайбург" неплохо играет дома, старается действовать качественно в обороне, очень мало пропускает. "Бавария" в гостях не так результативна, как на своем поле, но при этом исправно набирает очки. Тем не менее, явным фаворитом встречи считается именно команда Юппа Хайнкеса.

В предстоящем матче букмекеры отдают "Баварии" солидное преимущество. На победу мюнхенцев средний коэффициент составляет 1.35 баллов, в то время как для "Фрайбурга" этот показатель равен 9.00 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 5.50 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте: День дерби: "Милан" сразится с "Интером"

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 25 63
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 25 17
Полная таблица

топ-5 тегов