Чемпионство все ближе: "Бавария" проэкзаменует на выезде "Фрайбург"
"Фрайбург" – "Бавария"
Стадион: "Шварцвальд" (Фрайбург, Германия)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Франк Вилленборг (Оснабрюк)
В заключительном матче 25-го тура немецкой Бундеслиги середняк чемпионата "Фрайбург" примет безоговорочного лидера – мюнхенскую "Баварию". Команды, что называется, из разных весовых категорий. Тем не менее, довольно часто гранд немецкого футбола теряет очки на "Шварцвальд-Штадионе". Последний раз это было в мае 2015 года, когда "Фрайбург" нанес поражение мюнхенцам со счетом 2:1.
Команда Кристиана Штрайха перед этим туром занимает 13-е место, набрав 29 очков. "Фрайбург" находится в пяти баллах от зоны стыковых матчей за право играть в Бундеслиге. Однако этот результат следует признать отличным, в сравнении с тем, какой был у команды до зимней паузы. В первой половине сезона команда преимущественно теряла очки и считалась аутсайдером. Во второй – наоборот, одно поражение при обилии ничьих и побед.
На своем поле "Фрайбург" не проигрывает уже шесть поединков кряду, выиграв четыре из них. Причем за пять последних встреч на своем поле он пропустил лишь один гол. Из 16 предыдущих матчей у себя дома "вороны" проиграли всего один раз при восьми победах и семи ничейных результатах. В половине встреч им удавалось сыграть на ноль. В прошлом туре "Фрайбург" сыграл вничью 1:1 в гостях у "Хоффенхайма". Хозяева выглядели несколько острее, что и позволило им открыть счет на 57-й минуте. Однако спустя 9 минут гости организовали опасную атаку, во время которой футболисты "Хоффенхайма" нарушили правила в своей штрафной. Петерсен с пенальти не промахнулся и установил окончательный счет в матче.
"Бавария", как и прежде, уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея 60 очков после 24-х сыгранных встреч, что на 17 баллов больше, нежели у ближайшего преследователя – "Шальке 04" из Гельзенкирхена. В тоже время, важно обратить внимание на то, что результативность мюнхенцев дома и в гостях заметно разнится. Если на родной "Альянц Арене" команда Юппа Хайнкеса в среднем забивает 2,83 гола за игру, то на чужбине мюнхенцы имеют индекс 1,75. Всего на выезде "красные" в рамках немецкой Бундеслиги текущего сезона отыграли 12 встреч, в которых добыли 9 побед при 2 поражениях.
В прошлом туре мюнхенский гранд потерял очки в домашней игре против "Герты" (0:0). Тем не менее, уже через два-три тура "Бавария" может оформить очередное чемпионство – если не будет терять очков, а ее ближайшие конкуренты проиграют ряд игр. До ничьей с "Гертой" мюнхенцы выиграли 10 кряду поединков в чемпионате страны. При этом продолжается выездная победная серия "Баварии", которая насчитывающая пять матчей.
"Бавария" выиграла три последних матча против Фрайбурга с общим счетом 11:2. В том числе в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы отправили в ворота "воронов" пять безответных мячей. Правда, за пять предыдущих гостевых матчей против "Фрайбурга" они победила лишь дважды.
Интересные факты противостояния "Фрайбурга" и "Баварии":
Беспроигрышная домашняя серия "Фрайбурга" составляет 6 игр
"Бавария" выиграла 5 последних выездных матчей
Мюнхенцы не проигрывают на протяжении 15 игр
В матче первого круга "Бавария" разгромила "Фрайбург" со счетом 5:0
Ориентировочные составы на игру:
"Фрайбург": Шволов – Сёюнджю, Гульде, Кемпф, Штенцель, Гюнтер, Кох, Хёфлер, Хаберер, Петерсен, Хёлер.
"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Хамес, Видаль, Рибери, Роббен, Мюллер, Левандовски.
Прогноз на матч "Фрайбург" – "Бавария":
"Фрайбург" неплохо играет дома, старается действовать качественно в обороне, очень мало пропускает. "Бавария" в гостях не так результативна, как на своем поле, но при этом исправно набирает очки. Тем не менее, явным фаворитом встречи считается именно команда Юппа Хайнкеса.
В предстоящем матче букмекеры отдают "Баварии" солидное преимущество. На победу мюнхенцев средний коэффициент составляет 1.35 баллов, в то время как для "Фрайбурга" этот показатель равен 9.00 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 5.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|63
|2
|Шальке
|25
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|42
|5
|Байер Леверкузен
|25
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|25
|35
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|9
|Штутгарт
|25
|33
|10
|Аугсбург
|25
|32
|11
|Ганновер 96
|25
|32
|12
|Герта
|25
|31
|13
|Фрайбург
|25
|29
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|25
|25
|16
|Майнц 05
|25
|25
|17
|Гамбург
|25
|18
|18
|Кельн
|25
|17