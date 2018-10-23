Чемпионы, эпизод 5: Пеп Гвардиола и его штурмовая команда

Вышел пятый эпизод мультика от Bleacher Report с участием главных звёзд футбола.

В новом выпуске мы узнаем, как действует штурмовая команда Пепа Гвардиолы и кто ей противостоит..

Первый эпизод доступен по ссылке. Вторая серия - тут. Третья - здесь. И четвёртая - на месте.

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