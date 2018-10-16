Чемпионы, эпизоды 1-4: разбор всех скрытых приколов мультсериала с участием звёзд футбола

Теги лионель мессижозе моуриньюбарселонаманчестер юнайтедмарко ройстомас мюллер

Чемпионы, эпизоды 1-4: разбор всех скрытых приколов мультсериала с участием звёзд футбола

Разбираем все скрытые "пасхалки" первых 4 эпизодов мультсериала от BR c участием главных футбольных звёзд.

Первый эпизод доступен по ссылке. Вторая серия - тут. А третья - здесь. Насладиться четвёртой можно - по ссылке.

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