Чемпионы, эпизоды 1-4: разбор всех скрытых приколов мультсериала с участием звёзд футбола

Разбираем все скрытые "пасхалки" первых 4 эпизодов мультсериала от BR c участием главных футбольных звёзд.

Первый эпизод доступен по ссылке. Вторая серия - тут. А третья - здесь. Насладиться четвёртой можно - по ссылке.

Не пропустите: "Немецкой машине" капут или нет? | http://soccernews.ru