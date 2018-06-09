Чемпионы Европы прибыли в Россию на ЧМ-2018

Действующие чемпионы Европы - сборная Португалии прибыла в Россию.

Самолет с португальцами сел в аэропорту "Жуковский". Напомним, что "европейские бразильцы" буду базироваться в Кратове.

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