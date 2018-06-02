Чемпионы Европы в логове "красных дьяволов": Бельгия принимает Португалию

Бельгия – Португалия

Стадион: "Руа Бодуэн" (Брюссель, Бельгия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Виктор Кашшаи (Венгрия)

В субботу вечером в Брюсселе, в рамках подготовки к чемпионату мира, встретятся сборные, которые на предстоящем мундиале будут входить в число претендентов на место, как минимум, в четвертьфинале. Ожидается, что "красные дьяволы" сыграют на глазах собственных болельщиков в сильнейшем составе. Чего нельзя сказать о команде Фернанду Сантуша. Главная звезда "Селесао дас Куинас" Криштиану Роналду накануне поединка его команды против бельгийцев по-прежнему находился в отпуске и присоединится к сборной, по всей видимости, лишь в ближайшее время.

Интересно, что свой стартовый поединок на приближающемся мировом первенстве португальцы проведут на три дня раньше бельгийцев, этим и объясняется отличие в подготовке обеих сборных к мундиалю. Чемпионы Европы, уже определившиеся с окончательной заявкой, успели провести товарищеский матч с Тунисом, завершившийся вничью (2:2). Наставник португальцев Фернанду Сантуш остался недоволен итоговым результатом, но отметил игру своей команды в атаке, несмотря на то, что в матче не принимали участие четыре ключевых футболиста. Пиренейцам мало что удалось продемонстрировать в этом поединке. Как и в мартовской встрече с голландцами (0:3), Португалия имела проблемы при контратаках соперника.

Для сборной Бельгии эта игра станет первой с момента начала тренировочного сбора, и наставник "красных дьяволов" Роберто Мартинес после нее назовет имена пяти футболистов, не едущих в Россию. А уже после оглашения заявки на чемпионат мира бельгийцы, готовящиеся к турниру исключительно на родине, проведут спарринги с Египтом и Коста-Рикой, в то время как у португальцев останется только матч с Алжиром. В любом случае, проверка сил своей команды против действующего чемпиона Европы, будет для Бельгии не лишней. Состав нынешней сборной переполнен звездами Мирового масштаба, Мартинесу есть из кого выбирать.

Что касается личных противостояний команд, то Португалия выиграла у Бельгии три предыдущих матча с общим счетом 8:2, забивая каждый раз минимум два гола. Болельщиков "Селесао дас Куинас" может радовать тот факт, что к предстоящему матчу полностью восстановился голкипер Руи Патрисиу. Хоть и без Роналду, но Сантуш имеет возможность отрепетировать поединок с Испанией на Чемпионате Мира, сборная Бельгии хоть и играет в другой манере, но по классу вряд ли уступает Испании.

Интересные факты противостояния сборных Бельгии и Португалии:

Португалия выиграла у Бельгии три последних матча с общим счетом 8:2

"Красные дьяволы" не проигрывают с 1 сентября 2016 года или 16 матчей кряду

В последних 4 матчах Португалия добилась одной победы

В 4 из 5 крайних матчей сборная Бельгии забивала три и более мяча

Ориентировочные составы на игру:

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Дембеле, Де Брюйне, Карраско, Азар, Мертенс, Лукаку.

Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Фонте, Геррейру, Моутинью, Карвалью, Фернандеш, Бернарду Силва, Андре Силва, Гуэдеш.

Прогноз на матч Бельгия – Португалия:

Несмотря на то, что сборная Португалии является чемпионом Европы, бельгийцы выглядят сейчас предпочтительнее. Во многом преимущество "красных дьяволов" обусловлено отсутствием главной звезды португальской сборной в лице Криштиану Роналду, но и в целом дружина Мартинеса собрана из более классных футболистов. Так что победа сборной Бельгии в предстоящем поединке более чем вероятна.

Букмекеры ставят на хозяев поля, за победу которых предлагают средний коэффициент 1.85 баллов, в то же время успех португальцев оценивается в 4.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.45 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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