Чемпионы снова в деле: Германия в меньшинстве вырывает победу у Швеции и возвращается в борьбу за плей-офф
После победы Мексики над Южной Кореей, матч между Германией и Швецией стал настоящей точкой невозврата для Бундестим. Потеря очков хоть и не лишала их шансов на плей-офф (в случае ничьи), но загоняла практически в темный угол. Йоахим Лёв – главный тренер немцев – это прекрасно понимал, а потому немного поменял состав по сравнению с последним матчем с Мексикой: абсолютно не давшие никакой пользы Озил и Хедира сели на лавочку, вместо них играли Руди и Ройс. А вот Янне Андерссон особых изменений в состав решил не вносить и сыграл за счет опытных проверенных бойцов.
Германия понимала, что им нужно забивать, сразу перехватила мяч, да и создала пару моментов. Уже на 3 минуте Дракслер нашел возможность для удара и опасно выстрелил из пределов штрафной площади: мяч летел в створ, но в последний момент был заблокирован защитником. А уже через шесть минут Марко Ройс ворвался в штрафную площадь "росомах" и отдал "пас на гол" Вернеру. Форвард уже был готов затолкать "круглый снаряд" в сетку, но защитники снова подоспели и в последний момент выбили голевой пас на угловой.
Шведы не собирались прогибаться под прессингом Германии и ответили очень острым моментом. На 13 минуте Маркус Берг выбегал один на один с Нойером, но не смог переиграть голкипера. Как показал повтор, Боатенг, который отчаянно пытался догнать шведского форварда, в последний момент толкнул его в спину. Это пенальти! Но польский арбитр Марчиняк имел другое мнение и решил даже не смотреть видеоповтор.
Интересно, но именно момент Берга стал поворотным в первом тайме. После него немцы постепенно растеряли свое тотальное преимущество, практически не создавали моменты, а потом еще и потеряли игрока. На 26 минуте Себастьян Руди получил повреждение после неприятного стыка на половине поля соперника. Тойвонен перепрыгивал через полузащитника, но сделал это неудачно и ногой разбил ему нос. Продолжить матч Руди уже не смог. Вместо него на поле вышел Илкай Гюндоган.
Пиковой точкой стала ошибка Тони Крооса, которая привела к голу "росомах". На 32 минуте полузащитник "Баварии" потерял мяч в центре поля, шведы сразу перешли в быструю атаку и вывели на ударную позицию Олу Тойвонена. Форвард воспользовался таким подарком и парашютом переиграл Нойера – 1:0, и ситуация для Бундестим стала критической.
Через 7 минут свой момент создали немцы. Гюндоган сильно пробил из-за пределов штрафной, но голкипер среагировал и отбил мяч перед собой. На добивание спешил Мюллер, но шведская защита сыграла хорошо и не дала атакующему полузащитнику "Баварии" пробить акцентировано. Гола нет и тренер Бундестим Йоахим Лёв выглядел весьма удрученно.
Второй тайм начался для немцев лучше и не придумаешь. На 48 минуте Тимо Вернер прорвался по правому флангу и сделал прострел в штрафную площадку. Во всеобщей борьбе проворней всех оказался Марко Ройс, который выиграл позицию у защитника и первым касанием отправил "круглый снаряд" прямо в угол ворот Ольсена – 1:1, и Бундестим снова в игре.
На этом немецкая машина не остановилась и сразу же создала моменты для второго гола. Сначала, на 49 минуте, Тони Кроос пробивал по воротам с дальней дистанции, но после рикошета от защитника мяч пролетел в нескольких десятках сантиметрах от штанги. А уже через две минуты Томас Мюллер головой замыкал навес со стандартного положения, но "кожаный" прошел немного мимо.
На 56 минуте Йонас Эктор ворвался в штрафную, получил мяч и вторым касанием пробил по воротам. Выстрел оказался точным, но не сильным – Ольсен зафиксировал мяч в руках. А уже через 5 минут опасный прострел в штрафную делал Киммих, однако решающего удара не последовало: Марко Ройс освободился от опеки и попытался сыграть пяткой и красиво закатить мяч в сетку. Но вингер Бундестим не попал по мячу и упустил практически стопроцентный эпизод. После этого игра пошла в одном направлении: Германия топталась на чужой половине, пыталась создать момент, а Швеция сосредоточилась на обороне собственных ворот.
На 81 минуте опасный момент имел Тимо Вернер. Форвард Бундестим получил мяч в штрафной площади и сильно пробил по воротам. Эпизод сулил опасность, но игровой снаряд полетел значительно выше ворот. А уже через минуту случилось страшное событие для немецкой машины – вторую желтую карточку получил Жером Боатенг. Центральный защитник грубо сфолил неподалеку от своей штрафной и польский арбитр Марчиняк моментально отправил его в раздевалку.
На 88 минуте супершанс упустил Марио Гомес. Форвард получил мяч внутри штрафной площади и мощно пробил под перекладину, но Ольсен каким-то чудом вытащил мяч. А уже в компенсированное время из-за пределов штрафной пробивал Брандт, но мяч попал в штангу. Голкипер даже не шелохнулся, но каркас ворот спас Швецию.
Но все-таки Германия смогла вырвать победу. На пятой компенсированной минуте Тони Кроос исполнил удар со штрафного и шведский вратарь просто ничего не мог сделать. Мяч полетел прямо в дальнюю "девятку" и подарил Бундестим 3 очка. Теперь у Швеции и Германии по 3 балла, у Мексики – 6, и обе путевки в плей-офф будут разыграны во втором туре. Нас ожидает настоящая жара. Ждем-с!
Германия – Швеция – 2:1
Голы: Тойвонен, 32 – 0:1; Ройс, 48 – 1:1; Кроос, 90+5 – 2:1.
Германия: Нойер – Киммих, Боатенг, Рюдигер , Эктор (Брандт, 87) – Руди (Гюндоган, 31), Кроос – Дракслер (Гомес, 46), Ройс, Мюллер – Вернер.
Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Лустиг – Классон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг – Тойвонен (Гвидетти, 78), Берг (Кисе Телен, 90).
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
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