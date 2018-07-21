Чепчугов анонсировал переход Головина в "Челси"

Известный вратарь Сергей Чепчугов анонсировал переход полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в лондонский "Челси".

Так, в своем инстаграме 33-летний вратарь написал: "Когда ты пришел в основную команду ЦСКА, я тебе сразу сказал: будешь так же тренироваться - через два года попадешь в европейскую команду. Сегодня много советов и внимания! Я тебе желаю почувствовать сердцем. Удачи тебе, большой карьеры!". При этом к данному посту игрок прикрепил хештэг "#челси".

Напомним, Головин близок к подписанию контракта с новым клубом. | soccernews.ru