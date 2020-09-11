Чепчугов: "Перед переходом в ЦСКА мне говорили, что через полгода Акинфеев будет в "Манчестер Юнайтед"

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов объяснил, почему он в 2010 году принял предложение армейцев.

"Когда узнал о предложении ЦСКА, не отмечал это. А что отмечать? Прекрасный момент жизни, но особо мандража не было. Подумал: "Хорошо, что ЦСКА - значит, поедем в ЦСКА". Тогда же я понимал, что там есть Игорь Акинфеев. Мне говорили, что через полгода он будет в "Манчестер Юнайтед" и нужна замена. Поэтому я согласился с пониманием, что он уйдёт. Если бы такого мне не сказали, то, возможно, не перешёл бы. Может быть, выбрал бы "Локомотив". В итоге Акинфеев не перешёл - и всё: Чепчугов сел на лавку", - сказал вратарь.

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 28 матчей и пропустил 33 гола.

С 2018 года, после ухода из "Енисея", 35-летний футболист остаётся без команды.

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