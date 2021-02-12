Чепчугов рассказал о попытке суицида в 2019 году

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов признался, что два года назад пытался покончить жизнь самоубийством.

"Что касается ножа и моей публикации - это правдивая история, которая случилась в 2019 году. У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьёй. Подчёркиваю, что переживал - сейчас уже всё нормально. В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным... У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала... Необъяснимое состояние. Будто робот. Просто полностью отключается мозг. Я лёг на кухне и вот этим острым ножом в руках, который на фотографии, ... [Роскомнадзор запрещает описывать способы суицида] себя в левую грудь.

Первый раз даже вроде как почувствовал боль... Затем убрал нож... Потом снова начал и сделал это намного сильнее, чем в первый. Эта самая точка, которую вы можете видеть на фотографии, не заживает с 2019 года... Да, это настоящая правда. Казалось, что я ухожу из жизни... В таком состоянии я каким-то образом умудрился скинуть по 100 тысяч рублей бывшей жене и брату. Вы меня поймите, в тот момент я очень сильно переживал. Но сейчас всё нормально.

Когда я во второй раз попытался это себя, начал чувствовать боль, но всё равно продолжал... Крови не было. Делал не резко, а планомерно: повышал силу с каждой секундой. В какой-то момент почудились голоса: "Давай-давай", будто просили действовать дальше, вдруг в какой-то момент я подумал о своей дочери Софии - и будто переключатель сработал: мозг завёлся, а я резко вернулся обратно к жизни. У меня были закрыты глаза, когда открыл - на них были слёзы. Будто вышел из ступора. Я не стесняюсь этого – это моя история и моя жизнь", - рассказал Чепчугов.

Вратарь покинул "Енисей" в 2018 году и с тех пор остаётся без команды. В июле ему исполнится 36 лет.

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