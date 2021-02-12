Чепчугов: "С удовольствием пойду в "Тамбов", если позовут"

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о возможности поиграть за "Тамбов".

"Читал новости о проблемах "Тамбова". С удовольствием пойду туда, если позовут. Почему нет? Мне нужен шанс, а там посмотрим. Нужно доказывать свою состоятельность", - сказал Чепчугов.

Вратарь покинул "Енисей" в 2018 году и с тех пор остаётся без команды. В июле ему исполнится 36 лет.

"Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров. Из-за многомиллионных доходов команду покинули многие футболисты и сейчас состав собирается фактически заново.

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