Чеппителли продлил контракт с "Кальяри"

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Чеппителли продлил контракт с "Кальяри"

Защитник "Кальяри" Лука Чеппителли подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.

29-летний футболист перешел в "Кальяри" летом 2014 года из Бари. В минувшем сезоне он выступил в 26 матчах, забил один гол и 1 ассист.

"Кальяри" занял 15 место в турнирной таблице Серии А.

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