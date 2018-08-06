Черчесов: "Акинфеев провёл мундиаль так же великолепно, как в своё время Яшин"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов снова поговорил о выступлении команды на ЧМ-2018.

"У нас Акинфеев провёл мундиаль так же великолепно, как в своё время Яшин. Есть Головин, Дзюба, Самедов, Игнашевич - только пример с них можно брать. Эйфория у нас в стране или бум - как хотите, так и называйте. Самое главное, чтобы у нас в команде его не было и чтобы мы дальше оставались на грешной футбольной поляне. Ни в какой космос нам нельзя улетать" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что сборная России на прошедшем ЧМ дошла до 1/4 финала.

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