Черчесов: "Акинфеева попросил не менять номер телефона, ситуации разные бывают"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что однажды вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может выступить за национальную команду.

"Акинфеева попросил не менять номер телефона, ситуации разные бывают. Мы уже прожили это с Игнашевичем, потому что он вроде бы уже закончил, но, видите, в самый решающий момент он нам помог. На сегодня такая ситуация, что он пока решил прекратить выступления в национальной сборной, но никто никогда не знает, что ждет нас в будущем.

Наша задача - пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться. У нас сейчас пока в обойме Гилерме, Лунев, Шунин. Достаточно качественно играют, у нас к ним вопросов нет. Естественно хотелось бы, чтобы наша вратарская линия была основательной", - сказал Черчесов.

Напомним, голкипер выступал за сборную России с 2003 по 2018 год. В 110 матчах он пропустил 95 голов.

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