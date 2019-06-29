Черчесов: "Акинфеева попросил не менять номер телефона, ситуации разные бывают"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что однажды вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может выступить за национальную команду.
"Акинфеева попросил не менять номер телефона, ситуации разные бывают. Мы уже прожили это с Игнашевичем, потому что он вроде бы уже закончил, но, видите, в самый решающий момент он нам помог. На сегодня такая ситуация, что он пока решил прекратить выступления в национальной сборной, но никто никогда не знает, что ждет нас в будущем.
Наша задача - пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться. У нас сейчас пока в обойме Гилерме, Лунев, Шунин. Достаточно качественно играют, у нас к ним вопросов нет. Естественно хотелось бы, чтобы наша вратарская линия была основательной", - сказал Черчесов.
Напомним, голкипер выступал за сборную России с 2003 по 2018 год. В 110 матчах он пропустил 95 голов.
А еще: Черчесов прокомментировал решение РФС о введении в РПЛ лимита на легионеров| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Московское "Динамо" обыграло "Аполлон" в товарищеском матче
-
Зе Луиш пропустил утреннюю тренировку "Спартака"
-
Тульский "Арсенал" обыграл "Ваккер" в контрольном матче
-
1
Азмун помог "Зениту" обыграть "Црвену Звезду" в контрольном матче
-
1
Бузова поздравила Глушакова с переходом в "Ахмат"
-
"Арсенал" интересуется Гари Кэйхиллом
-
1
Черчесов: "Акинфеева попросил не менять номер телефона, ситуации разные бывают"
-
1
Кудряшов: "Конечно, я перешел бы в "Зенит", а кто бы не захотел?"
-
ПСЖ готов купить Бонуччи
-
"Рубин" объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Сутормина
-
"Ахмат" интересуется Кудряшовым
-
2
В СМИ появились фотографии третьего комплекта формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
-
"Рубин" подписал контракт с игроком молодежной сборной Грузии
-
Денис Суарес близок к переходу в "Сельту"
-
8
"Манчестер Юнайтед" готов пойти на увеличение зарплаты Рэшфорду
-
В "Кайрате" хотели бы видеть Бердыева на посту главного тренера
-
Глушаков прокомментировал свой переход в "Ахмат"
-
"Арсенал" готов продать Обамеянга
-
"Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками
-
Кудряшов готов перейти в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20