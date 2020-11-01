Черчесов анонсировал объявление состава сборной России на ноябрьские матчи

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Черчесов анонсировал объявление состава сборной России на ноябрьские матчи

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав на ноябрьские матчи.

"В понедельник, 2 ноября, назовем состав. Будет один-два новых футболиста. Да, в составе будет Антон Заболотный.

В своих командах они средние игроки? Для вас они средние, а для меня - мои. Постараемся выжать из них максимум. Вызываем тех или иных. Футболисты знают, что мы в них верим. У них есть плюсы, есть минусы. На критике концентрируемся меньше", - заявил Черчесов.

В ноябре сборная России проведет товарищескую игру с Молдавией, а также матчи с Турцией и Сербией в рамках Лиги Наций.

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