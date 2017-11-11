Черчесов: "Аргентина победила по делу"

Наставник сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеской игры против Аргентины (0:1).

"Знали, что будет трудно и что не будет много возможностей владеть мячом и инициативой. В первом тайме не получалось быстро выходить в атаку, после того как отбирали мяч - сами тут же теряли.

Говорят, что Аргентина забила из офсайда, но это не отменяет того, что соперник победил по делу. В таких матчах можно играть 0:0, а можно даже побеждать" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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