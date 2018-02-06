Черчесов: "Аршавина нет в списке кандидатов на участие в ЧМ-2018"

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Черчесов: "Аршавина нет в списке кандидатов на участие в ЧМ-2018"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он рассматривает более 70 игроков в качестве кандидатов для участия в матчах Чемпионата Мира-2018.

"В расширенной базе больше семидесяти игроков. Мы занесли максимальное количество фамилий, потому что этих игроков должны контролировать. А если в итоге в заявке окажется футболист, которого не было в списке, то к нам опять могут возникнуть вопросы. Мы взяли и представителей молодежной сборной… В общем, много фамилий. Реальный круг кандидатов, конечно, уже есть.

Я считаю Аршавина ярким футболистом. Буквально пару недель назад был в Лондоне, пообщался после матча с Венгером и тоже вспоминали Аршавина, причем и Венгер хорошим словом. Сегодня такая ситуация, что Аршавин играет в другой стране, в "Кайрате". Я не разговаривал с ним, мимо проходил, когда он на поле тренировался, поэтому не удалось пообщаться. Но мы идем своим путем, который выбрали. И на сегодня Андрея там нет", – приводят слова Черчесова российские СМИ.

В минувшем сезоне 36-летний Аршавин провел за "Кайрат" 29 матчей и забил 9 голов.

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