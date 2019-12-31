Черчесов - болельщикам: "Надеемся и в 2020 году радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей"

Наставник сборной России Станислав Черчесов поздравил всех болельщиков национальной команды с грядущим Новым годом и Рождеством.

"Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным - наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию Евро-2020, матчи которого состоятся, в том числе в Санкт-Петербурге.

В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в письме Черчесова, опубликованном "РИА Новости".

В 2019 году сборная России успешно прошла квалификацию Евро-2020 и пробилась в финальную часть турнира.

Подопечные Черчесова провели 10 матчей, одержав 8 побед и потерпев 2 поражения - оба от Бельгии.

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