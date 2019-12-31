Черчесов - болельщикам: "Надеемся и в 2020 году радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей"
Наставник сборной России Станислав Черчесов поздравил всех болельщиков национальной команды с грядущим Новым годом и Рождеством.
"Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным - наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию Евро-2020, матчи которого состоятся, в том числе в Санкт-Петербурге.
В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в письме Черчесова, опубликованном "РИА Новости".
В 2019 году сборная России успешно прошла квалификацию Евро-2020 и пробилась в финальную часть турнира.
Подопечные Черчесова провели 10 матчей, одержав 8 побед и потерпев 2 поражения - оба от Бельгии.
Не пропустите: Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом душевным мультфильмом. | http://soccernews.ru
главное
-
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом душевным мультфильмом
-
Венгер - лучший тренер десятилетия в АПЛ, Клопп - четвёртый, Гвардиола - восьмой
-
13 игроков, которые благодарны Юргену Клоппу
-
Самые громкие тренерские отставки 2019 года! Тут есть те, кто ушел мирно, но присутствуют и специалисты, которых выперли со скандалом
-
"Рома" пытается переманить форварда "Милана" Пентека
Лента новостей
-
2
Черчесов - болельщикам: "Надеемся и в 2020 году радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей"
-
Загребское "Динамо" отказало "Барселоне" в трансфере Ольмо
-
"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с днём рождения
-
Глушаков: "Пошёл этот 2019-й в баню"
-
8
Журнал FourFourTwo назвал лучшую команду десятилетия
-
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом душевным мультфильмом
-
Защитник "Арсенала" рискует пропустить остаток сезона
-
Туран близок к уходу из "Барселоны"
-
Слуцкий поздравил болельщиков с Новым годом
-
"Лион" ведёт переговоры с "Реалом" о возвращении Мариано
-
1
Венгер - лучший тренер десятилетия в АПЛ, Клопп - четвёртый, Гвардиола - восьмой
-
Клопп хочет помешать уходу Лалланы из "Ливерпуля"
-
СМИ узнали сроки восстановления хавбека "Манчестер Юнайтед" Мактоминея
-
1
13 игроков, которые благодарны Юргену Клоппу
-
Самые громкие тренерские отставки 2019 года! Тут есть те, кто ушел мирно, но присутствуют и специалисты, которых выперли со скандалом
-
ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом (видео)
-
Сорокин прокомментировал досрочное возвращение из "Рубина" в "Краснодар"
-
"Рома" пытается переманить форварда "Милана" Пентека
-
3
Варди - лучший бомбардир АПЛ в 2019 году
-
Официально: Березовский покинул тренерский штаб "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15