Черчесов - болельщикам: "Надеемся и в 2020 году радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей"

2 Теги россиястанислав черчесов

Черчесов - болельщикам: "Надеемся и в 2020 году радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей"

Наставник сборной России Станислав Черчесов поздравил всех болельщиков национальной команды с грядущим Новым годом и Рождеством.

"Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным - наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию Евро-2020, матчи которого состоятся, в том числе в Санкт-Петербурге.

В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в письме Черчесова, опубликованном "РИА Новости".

В 2019 году сборная России успешно прошла квалификацию Евро-2020 и пробилась в финальную часть турнира.

Подопечные Черчесова провели 10 матчей, одержав 8 побед и потерпев 2 поражения - оба от Бельгии.

Не пропустите: Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом душевным мультфильмом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Шнюк
Шнюк

Лучшим поздравлением было бы увольнение абрека.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Солидарен.

Ответить

главное

Журнал FourFourTwo назвал лучшую команду десятилетия

Журнал FourFourTwo назвал лучшую команду десятилетия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов