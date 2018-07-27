Черчесов: "Будем делать свою работу с достоинством"

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Черчесов: "Будем делать свою работу с достоинством"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое продление контракта с РФС.

"Сегодня тренерский штаб сборной России подписал соглашение с РФС по системе "2+2 года". Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством", - приводит слова 54-летнего специалиста официальный сайт РФС.

Напомним, Черчесов будет готовит команду к предстоящим товарищеским играм, матчам Лиги Наций и Евро-2020. | soccernews.ru

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