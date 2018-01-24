Черчесов: "Будем стремиться добиться в Лиге Наций максимального результата"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал цель для своей команды на Лигу Наций.

"По-моему, понятно, что на любом турнире любая игра под флагом сборной подразумевает стопроцентную отдачу. Это официальный турнир УЕФА, и мы будем стремиться добиться в нем максимального результата", - цитирует наставника российской национальной команды Советский спорт.

Напомним, Черчесов оценил итоги жеребьевки Лиги Наций. | soccernews.ru