Черчесов: "Будем стремиться добиться в Лиге Наций максимального результата"

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Черчесов: "Будем стремиться добиться в Лиге Наций максимального результата"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал цель для своей команды на Лигу Наций.

"По-моему, понятно, что на любом турнире любая игра под флагом сборной подразумевает стопроцентную отдачу. Это официальный турнир УЕФА, и мы будем стремиться добиться в нем максимального результата", - цитирует наставника российской национальной команды Советский спорт.

Напомним, Черчесов оценил итоги жеребьевки Лиги Наций. | soccernews.ru

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