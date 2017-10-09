Черчесов: "Чемпионат Мира не потускнеет без некоторых звезд, но он точно станет беднее"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном непопадании на Чемпионат Мира 2018-го года некоторых из топовых национальных команд.

"Если команда звездная, то она попадает. А есть сборные, в которых много звезд, но команды-звезды не получается. Пока. Есть и клубы, где много звезд, и без них даже Лига Чемпионов смотрится беднее. Так же и с Чемпионатом Мира. Нельзя сказать, что он потускнеет из-за отсутствия некоторых звезд, но их точно будет не хватать. Хочется, чтобы все звездные сборные вышли, и Чемпионат Мира был максимально насыщен", - цитирует Черчесова чемпионат.com.

Напомним, Кейруш дал характеристику сборной России. | soccernews.ru