Черчесов дал ценные указания Фернандесу на тренировке сборной России

Теги россиястанислав черчесовмарио фернандес

Черчесов дал ценные указания Фернандесу на тренировке сборной РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировке своей команды дал ценные указания защитнику Марио Фернандесу.

"Марио, ты же - бразилец. Рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя - российский. Разница небольшая с бразильцами, но есть", - приводит слова 53-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Черчесов высказался о кадровой составляющей своей команды. | soccernews.ru

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