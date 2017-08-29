Черчесов дал ценные указания Фернандесу на тренировке сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировке своей команды дал ценные указания защитнику Марио Фернандесу.

"Марио, ты же - бразилец. Рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя - российский. Разница небольшая с бразильцами, но есть", - приводит слова 53-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Черчесов высказался о кадровой составляющей своей команды. | soccernews.ru