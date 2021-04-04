Черчесов дал комментарий касательно критики со стороны Василия Уткина

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Черчесов дал комментарий касательно критики со стороны Василия УткинаФото: Твиттер @sportbox 
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение о том, что его часто критикует бывший комментатор Василий Уткин.

"Василий Уткин – талантливый журналист. Я об этом уже упоминал на прошлогодней неформальной встрече с представителями СМИ. С пониманием отношусь к журналистской работе и не удивляюсь тому, что наши мнения не всегда совпадают. Журналисты тоже часто видят одну и ту же ситуацию по-разному. Иногда даже на страницах одного издания можно увидеть полярные точки зрения. Но реагировать на каждую реплику или мнение я не могу. Моя должность – главный тренер сборной России. А отвечаю я результатом на поле. Мы уже в процессе подготовки к Евро – главному турниру 2021 года", — сказал Черчесов в интервью "Чемпионату".

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