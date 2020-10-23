Черчесов дал оценку игре Дзюбы в октябрьских матчах сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что у него нет претензий к игре Артёма Дзюбы в октябрьских играх против Швеции (1:2), Турции (1:1) и Венгрии (0:0).
"Засуха у Дзюбы не продолжается. Мы ему дали один тайм сыграть со Швецией и правильно сделали. Невозможно 3-го числа вызвать на сборы и сказать: "Готовься к 11-му". А так, он в тонусе себя подержал, качественный матч сыграл с Турцией, там было два-три момента. Он и для партнёров голевые моменты создавал, которые мы не реализовали и в той, и в другой игре. Сам тоже имел два идеальных момента в матче с турками – не забил. Но если бы он всё забивал, то давно бы уже в "Барселоне»" играл. Да и там все всё не забивают. Я доволен тем, как Дзюба сыграл на этом сборе. С учeтом того состояния, в котором он находился. Могу ошибаться, но он ответственно играл», – сказал Черчесов.
Безголевая серия 32-летнего Дзюба в составе сборной уже составляет 324 минуты.
Россияне не выиграли в текущем месяце ни одного из трёх матчей - поражение от Швеции (1:2) в товарищеской встрече, а также ничьи в Лиге Наций с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).
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