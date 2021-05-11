Черчесов дал оценку сезону Миранчука в "Аталанте"

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Алексея Миранчука после перехода в "Аталанту".

"В моем понимании, лучшее, что с ним могло случиться, — это переход в "Аталанту". Для него это правильный шаг. Он меняется, в хорошую сторону, становится более зрелым игроком. Алексей начал лучше ценить время, которое ему дается на поле. Наша задача — максимально использовать его лучшие качества и умения закрыть несколько позиций", - сказал Черчесов.

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