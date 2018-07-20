Черчесов дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018

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Черчесов дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку выступлению своей команды на домашнем Чемпионате Мира.

"Четвертьфинал - достаточно хороший результат для нас, если анализировать игру. Хорватия обыграла англичан и достойно смотрелась в финале. Поэтому сборной России можно смело выставить хорошую оценку. Но Кубок мира - один, и он уехал во Францию…", - цитирует 54-летнего специалиста официальный сайт ФИФА.

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