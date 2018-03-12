Черчесов дал прогноз на матчи Лиги Европы с участием российских клубов

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Черчесов дал прогноз на матчи Лиги Европы с участием российских клубов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал прогноз на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием российских клубов.

"Изначально было понятно, что "Атлетико" выделяется, но "Локомотив" дома обязательно даст бой, просто так не отдаст. А у "Зенита" и ЦСКА, убеждён, есть все шансы пройти дальше" - сказал Черчесов.

Напомним, что в первых матчах 1/8 финала ЛЕ "Локомотив" на выезде разгромно проиграл "Атлетико" (0:3), "Зенит" в гостях уступил "РБ Лейпциг" (1:2), а ЦСКА дома потерпел поражение от "Лиона" (0:1).

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