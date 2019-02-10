Черчесов дал совет "Краснодару" перед встречей с "Байером" в Лиге Европы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что "Краснодару" нужно обратить внимание на полузащитника "Байера" Кая Хавертца, с которым "быки" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.
"Специально за Хавертцем, разумеется, я не наблюдал, когда в ноябре мы играли против сборной Германии, но могу сказать, что в целом он провел добротный матч против нас. Парень с определенной изюминкой, главное, чтобы прибавлял. Хавертц играет довольно важную роль в командах, за которые выступает, поэтому "Краснодару" надо обратить на него пристальное внимание. Молодой человек, судя по моим наблюдениям, способен доставить российскому клубу хлопоты", - приводят слова Черчесова российские СМИ.
В нынешнем сезоне 19-летний Хавертц провел за "Байер" 27 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть голевых пасов.
Матч "Краснодар" - "Байер" состоится 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.
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|6
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|6
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|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
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|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
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|10
|3
|Бордо
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|4
|Копенгаген
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|Группа D
|М
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|6
|8
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|Спартак Трнава
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|6
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|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
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|6
|13
|3
|Ворскла
|6
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|4
|Карабах
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|6
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|М
|О
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|6
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