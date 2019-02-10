Черчесов дал совет "Краснодару" перед встречей с "Байером" в Лиге Европы



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что "Краснодару" нужно обратить внимание на полузащитника "Байера" Кая Хавертца, с которым "быки" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

"Специально за Хавертцем, разумеется, я не наблюдал, когда в ноябре мы играли против сборной Германии, но могу сказать, что в целом он провел добротный матч против нас. Парень с определенной изюминкой, главное, чтобы прибавлял. Хавертц играет довольно важную роль в командах, за которые выступает, поэтому "Краснодару" надо обратить на него пристальное внимание. Молодой человек, судя по моим наблюдениям, способен доставить российскому клубу хлопоты", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 19-летний Хавертц провел за "Байер" 27 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть голевых пасов.

Матч "Краснодар" - "Байер" состоится 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.

Не пропустите: Один из лидеров "Зенита" может пропустить ключевые матчи Лиги Европы. | http://soccernews.ru