Черчесов: "Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами!"

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Черчесов: "Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами!"

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал понять, что сейчас нет смысла обсуждать возможное возвращение в национальную команду нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.

"Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: футбол всё расставит по местам. Дайте им обоим снова стать футболистами! А то люди два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет. Сейчас сезон возобновится, всё увидим", - сказал Черчесов.

Напомним, что Кокорин и Мамаев не принимали участие в официальных матчах с октября 2018 года.
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Дмитрий Владимирович
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