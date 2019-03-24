Черчесов догнал Капелло по числу матчей во главе сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов провел 33-ю игру на своем посту.

Сообщается, что по количеству игр он сравнялся с Фабио Капелло, который возглавлял сборную с 2012 по 2015 год.

Впереди всех по этому показателю Гус Хиддинк (39) и Олег Романцев (60).

Напомним, что Черчесов принял сборную России летом 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

Читайте также: Реабилитировались за Бельгию! Россия разгромила Казахстан во втором туре отбора на Евро-2020. | http://soccernews.ru