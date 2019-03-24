Черчесов догнал Капелло по числу матчей во главе сборной России

Теги россиястанислав черчесовфабио капелло

Черчесов догнал Капелло по числу матчей во главе сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов провел 33-ю игру на своем посту.

Сообщается, что по количеству игр он сравнялся с Фабио Капелло, который возглавлял сборную с 2012 по 2015 год.

Впереди всех по этому показателю Гус Хиддинк (39) и Олег Романцев (60).

Напомним, что Черчесов принял сборную России летом 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

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