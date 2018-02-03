Черчесов: "Двери в главную команду страны ни для кого не закрыты"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке "Ахмата" на турецком сборе и рассказал о том, какие шансы у игроков грозненского клуба сыграть в составе главной команды страны на ЧМ-2018.

"Мы не на словах, а на деле показываем, что двери в главную команду страны ни для кого не закрыты. Постоянно появляются новые имена. После Кубка конфедераций, например, Заболотный, Лунев, Кузяев, Антон Миранчук, Рауш. Мы внимательно за всеми смотрим, не случайно же я езжу, смотрю, кто как играет, кто прибавляет. Будем смотреть.

У тех, кто не участвует в Кубке России и еврокубках, есть десять туров в чемпионате. Посмотрим, кто себя будет проявлять. Банально звучит, но двери для всех одинаково открыты.

В последний раз я был в Грозном на первой в истории игре команды "Ахмат". На днях смотрел передачу, когда открывали горнолыжный курорт в Чечне. Не чужая для меня республика, город и команда. Поддерживаем теплые отношения с руководителями. Хорошее не забывается.

Впереди нас ждет большой турнир, большое дело, которое совместными усилиями нам нужно сделать хорошо, и "Ахмат" может помочь игроками. Как говорится, будем готовиться", – сказал Черчесов.

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