Черчесов: "Дзюба - важный игрок сборной, мы рады, что он может нам помочь"

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Черчесов: "Дзюба - важный игрок сборной, мы рады, что он может нам помочь"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о нападающем команды Артеме Дзюбе.

"Любой лидер команды должен проводить определенную работу и за пределами поля. Мы, кстати, никого не просим это делать, это происходит само собой, естественным путем. Артем - важный игрок для нашей команды. Мы рады, что он может нам помочь", - цитирует официальный сайт УЕФА Черчесова

31-летний футболист до сих пор не восстановился полностью после травмы, поэтому может не сыграть в ближайшей встрече РПЛ.

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