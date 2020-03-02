Черчесов: "Дзюба - важный игрок сборной, мы рады, что он может нам помочь"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о нападающем команды Артеме Дзюбе.
"Любой лидер команды должен проводить определенную работу и за пределами поля. Мы, кстати, никого не просим это делать, это происходит само собой, естественным путем. Артем - важный игрок для нашей команды. Мы рады, что он может нам помочь", - цитирует официальный сайт УЕФА Черчесова
31-летний футболист до сих пор не восстановился полностью после травмы, поэтому может не сыграть в ближайшей встрече РПЛ.
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|М
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|20
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|20
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|Динамо Москва
|20
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|20
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|13
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|Сочи
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