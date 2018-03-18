Черчесов: "Дзюба? Я рад, что он здоров"

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Черчесов: "Дзюба? Я рад, что он здоров"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал оценивать игру нападающего "Арсенала" Артема Дзюбы, которого он не вызвал в национальную команду на матчи с Бразилией и Францией.

"Во-первых я рад, что Дзюба. Но, честно говоря, не хотелось бы концентрироваться на одной фамилии, потому что это неправильно. Пару игр мне подкидывают некоторую информацию. Мне часто кажется, что я как-то параллельно живу с этим миром и все мимо меня проходит. Хорошо, что вчера сам Артем сказал, что у него никаких проблем особо-то нет и не было. А мы все стараемся где-то что-то найти непонятное и прикрыть", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Дзюба перешел в "Арсенал" в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Зенита". Во второй половине сезона 29-летний форвард забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах.

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