Черчесов: "Еще до Чемпионата Мира знали, чего хотели"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел краткий итог выступлению своей команды на домашнем Чемпионате Мира.
"Мы еще до Чемпионата Мира знали, чего хотели, но не распространялись об этом. Слова словами, но надо доказывать делом. Отсюда набор игроков и личностей. Военный человек знает, что такое передовая. Никто не спрячется, даже если захочет. Изначально раненых на передовую брать нельзя. Для меня это был четвертый Чемпионат Мира. Три провел в качестве игрока, сейчас - как тренер. Я знаю, как все меняется. Ни в одном игроке сборной я не сомневался и ни один не подвел - ни на поле, ни за полем...
Есть слово дух, с которым мы росли в советское время. Играли на этом духе, на готовности, на патриотизме. Словами это не передается, но когда рядом есть Акинфеев, Игнашевич, Габулов… Каждый игрок был подобран под определенные игровые и личностные характеристики. На теории и установку я могу молодым игрокам объяснить, но тот же Игнашевич может зайти в раздевалку и по-свойски и по-русски объяснить, что делать. Если рядом игрок с духом, то он его достанет и из того, в ком этот потенциал есть - например, из условного Головина", - цитирует 54-летнего специалиста sport24.ru.
Напомним, Канчельскис оценил вклад Черчесова в успех сборной. | soccernews.ru
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