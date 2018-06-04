Черчесов: "Если скажу что доволен своей работой в сборной, это будет лукавство"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил свою работу в течение последних двух лет в главной команде страны.

"Если скажу что доволен своей работой, это будет лукавство. Игроки, которые с нами были, в последнюю секунду выпали. Нельзя спланировать, что выпадут шесть игроков из состава. Я доволен теми игроками, которые есть и играют. А эти нюансы касаются каждой сборной", - цитирует 54-летнего специалиста sport24.ru.

Также Черчесов отметил, что уверен в том, что продолжит работу со сборной России и после домашнего Чемпионата Мира.

Напомним, Мутко поддержал сборную России в преддверии ЧМ. | soccernews.ru