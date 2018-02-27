Черчесов: "Есть такое чувство, что допинг-офицеров тоже нужно вносить в заявку сборной"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о сотрудничестве своей команды с антидопинговыми организациями.
"Готовы ли к повышенному вниманию западной прессы из-за допинга? Мы к этому готовы, потому что на каждом сборе есть допинг-офицеры. Они занимаются серьезным делом, мы уважаем их работу - это нормально. Они всегда проверяют определенное количество игроков. Мы с ними настолько подружились, что есть чувство, что их тоже надо вносить в заявку", - цитирует Черчесова СЭ.
Напомним, Черчесов оченил шансы Васина и Джикии сыграть на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru
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|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
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|М
|О
|1
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|Группа D
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|О
|1
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|Исландия
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|М
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|0
|0
|3
|Швейцария
|0
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|1
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|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
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|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0