Черчесов: "Есть такое чувство, что допинг-офицеров тоже нужно вносить в заявку сборной"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о сотрудничестве своей команды с антидопинговыми организациями.

"Готовы ли к повышенному вниманию западной прессы из-за допинга? Мы к этому готовы, потому что на каждом сборе есть допинг-офицеры. Они занимаются серьезным делом, мы уважаем их работу - это нормально. Они всегда проверяют определенное количество игроков. Мы с ними настолько подружились, что есть чувство, что их тоже надо вносить в заявку", - цитирует Черчесова СЭ.

Напомним, Черчесов оченил шансы Васина и Джикии сыграть на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru