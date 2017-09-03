Черчесов: "Есть вещи, которые не получались, но ребята делали то, что просили"

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Черчесов: "Есть вещи, которые не получались, но ребята делали то, что просили"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над московским "Динамо" (3:0) в товарищеском матче.

"Первый тайм удался. В игре скованности мы уже не видели. Всё благоприятствовало качественному футболу. В таких играх проще играть тем, кто вышел с первых минут. С заменой игра ломается, сложнее попадать в ритм. Поэтому в перерыве никого не поменял, а потом по ситуации произвёл замены, чтобы ребята чувствовали себя комфортно.

О том, выполнили ли задуманное мною игроки, вам в процентах сказать? Есть вещи, которые не получались, но ребята делали то, что просили. Я доволен. Пообщался со всеми игроками поближе, почувствовал их лучше. Посмотрели на их достоинства и недостатки. Жаль, что не будет сейчас возможности разобрать все ошибки", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Не пропустите: "Динамо" - Россия - 0:3 (обзор). | http://soccernews.ru

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