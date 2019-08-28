Черчесов: "Этот сбор будет определяющим для Комличенко"
Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о вызове в национальную команду форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.
"Дело в том, что Комличенко уже приезжал к нам на сбор, мы стараемся быть последовательными. Вызвали его на этот раз, чтобы посмотреть, как он проанализировал информацию, полученную на предыдущем сборе, впитал её или нет. Сейчас посмотрим, этот отрезок будет для него своего рода определяющим.
Когда человек приезжает в сборную, часто бывает, что он не может с первой секунды влиться и себя проявлять. Нужно иметь определённое терпение, чтобы с футболистами чуть-чуть правильнее работать и не принимать резких движений в сторону того или иного игрока. Я думаю, что это правильно", - сказал Черчесов.
Напомним, что Комличенко будет готовиться со сборной России к матчам квалификации Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
Нападающий ранее уже вызывался в национальную команду, но пока не дебютировал за неё.
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