Черчесов: "Фернандес и Рауш для нас "особенные", они оба квалифицированно сыграли"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру новичков команды Марио Фернандеса и Константина Рауша в товарищеском матче с московским "Динамо" (3:0).
"Дебют Фернандеса и Рауша? Они для нас "особенные". Думаю, оба квалифицированно сыграли. Было больше эмоций, нежели неудобства. Поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. Мы в их лице получили игроков, которые нам помогут. Миранчуки? У них есть понимание с полуслова. В плане игры мы попросили их перенести взаимодействие из "Локомотива". Жаль только, что завтра они уже разъедутся, и не будет возможности разобрать отдельные ошибки, которые меня расстроили", - приводят слова Черчесова российские СМИ.
Не пропустите: Черчесов: "Есть вещи, которые не получались, но ребята делали то, что просили". | http://soccernews.ru
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