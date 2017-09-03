Черчесов: "Фернандес и Рауш для нас "особенные", они оба квалифицированно сыграли"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру новичков команды Марио Фернандеса и Константина Рауша в товарищеском матче с московским "Динамо" (3:0).

"Дебют Фернандеса и Рауша? Они для нас "особенные". Думаю, оба квалифицированно сыграли. Было больше эмоций, нежели неудобства. Поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. Мы в их лице получили игроков, которые нам помогут. Миранчуки? У них есть понимание с полуслова. В плане игры мы попросили их перенести взаимодействие из "Локомотива". Жаль только, что завтра они уже разъедутся, и не будет возможности разобрать отдельные ошибки, которые меня расстроили", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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