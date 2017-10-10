Черчесов: "Гол Ирана не вытекал из игры"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Ирана (1:1).

"В начале игры не получалось, что планировали, мы играли медленнее. Гол соперника не вытекал из игры. Вместо того, чтобы где-то забить самим, мы пропустили. Должен сказать, что мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Надо будет сделать выводы к следующему сбору. До нового года нам надо дать время некоторым игрокам - Раушу, Марио Фернандесу, Луневу, Миранчуку. Круг вызываемых футболистов сокращается, но все идет своим чередом. Болельщикам спасибо за то, что поддержали. Второй тайм и мы, и зрители хорошо отработали.

Учитываем ли мы интересы клубов? Мы готовимся к играм, мы работаем на себя. Но, к примеру, "Спартак" через три дня будет играть. Поэтому мы стараемся не загружать их футболистов - Самедова, Джикию. Рауш? Он не новичок, уже отыграл третий матч. У меня есть команда, а не отдельные игроки. Надо отметить, что те игроки, что вышли на замену, внесли свою лепту. Полоз, например, хорошо отрабатывал в защите", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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