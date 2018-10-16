Черчесов: "Головину нужно выходить на новый уровень после смены тренера"

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Черчесов: "Головину нужно выходить на новый уровень после смены тренера"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать в расположение команды хавбека "Монако" Александра Головина.

"Головину этот сбор будет полезен. Чисто морально и эмоционально. Он приехал уже в статусе игрока "Монако". Понятно, что он после травмы долго не играл и состояние у него не самое оптимальное. И он это знает. Саша много сил отдал в обеих играх. Понятно, что футболист его амплуа часто рискует неточными пасами, ударами. Мы же говорим ему, чтобы он брал на себя инициативу, не обращал внимания на погрешности. Если футболист на его позиции не рискует, то нет смысла в таком футболисте, который только пас назад может отдавать. Сейчас у него новый тренер. Главное, чтобы он играл, прогрессировал. Я ему сказал, чтобы он там брал на себя бразды правления. Думаю, что качественный скачок ему надо делать. Надо выходить на новый уровень", - заявил наставник.

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