Черчесов готов обсудить с Хабибом тренировку со сборной России

Теги станислав черчесовхабиб нурмагомедов

Черчесов готов обсудить с Хабибом тренировку со сборной РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов не отметает вероятность тренировки чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с национальной командой.

"Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться – надо думать", – цитирует Черчесова ТАСС.

Напомним, Хабиб неоднократно упоминал о желании попробовать свои силы в футболе на профессиональном уровне. Его команда даже провела матч против некоторых игроков московского "Спартака" и одержала победу. 

Любимым клубом борца является мадридский "Реал".

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