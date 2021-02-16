Черчесов готов обсудить с Хабибом тренировку со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не отметает вероятность тренировки чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с национальной командой.

"Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться – надо думать", – цитирует Черчесова ТАСС.



Напомним, Хабиб неоднократно упоминал о желании попробовать свои силы в футболе на профессиональном уровне. Его команда даже провела матч против некоторых игроков московского "Спартака" и одержала победу.



Любимым клубом борца является мадридский "Реал".



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